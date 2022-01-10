رسميا.. برشلونة يعلن تسجيل توريس بعد تخفيض راتب أومتيتي

2022/01/10 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن برشلونة رسميًا ، اليوم الإثنين، توصله لاتفاق مع مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، لتجديد عقده لمدة 3 مواسم.

وحاول برشلونة التخلص من أومتيتي في يناير/كانون ثان الجاري، من أجل الهبوط بالحد الأدنى للرواتب، وتسجيل الوافد الجديد فيران توريس.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر حسابه على “تويتر”، قال فيه: “توصل برشلونة وأومتيتي لاتفاق من أجل تجديد عقد المدافع الفرنسي حتى 30 يونيو/حزيران 2026”.

وأضاف البيان: “المدافع الفرنسي، وافق على تقليص راتبه خلال الموسم ونصف المتبقيين في عقده القديم”.

وأتبع برشلونة هذ البيان، ببيان جديد متعلق بتسجيل فيران توريس، قال فيه: “بناء على الاتفاق السابق مع أومتيتي، أصبح بإمكان برشلونة الآن تسجيل فيران توريس في قائمة الفريق، بعد النزول بحد الرواتب”.

وانضم توريس، إلى برشلونة، في يناير/كانون ثان الجاري، قادمًا من مانشستر سيتي.

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