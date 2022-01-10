قبل ثوان من سحقه.. كاميرا ترصد لحظة إنقاذ الشرطة لطيّار هبط اضطراريًا على سكة قطار

2022/01/10 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة درامية في لوس أنجلوس، بعدما تمكنت الشرطة من إنقاذ طيّار أُجبر على الهبوط اضطراريًا على سكة حديد، وقد تكون المشاهد التالية التي التقطتها كاميرا بزة الشرطي صعبة المشاهدة.

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