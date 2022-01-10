لهذا جئنا إلى هنا.. رسالة محرز إلى

2022/01/10 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نجم وقائد الجزائر رياض محرز ما يمكن وصفها برسالة لزملائه في الفريق، للارتقاء إلى مستوى التحدّي عندما يبدأ "محاربو الصحراء" حملة الدفاع عن لقبهم في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون بمواجهة سيراليون، الثلاثاء.

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