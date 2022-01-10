مجلس النواب يحدد شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/10 | 16:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما حدد شروط الترشيح.وقال المجلس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استناداً للمواد (2 و 3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 (قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية)، تم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”.وأضاف، ان …

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