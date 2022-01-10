2022/01/10 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقاطعة كلاكماس بولاية أوريغون الأمريكية، رصدت كاميرا مراقبة داخل إحدى سيارات الشرطة لحظة وقوع حادث سير على طريق سريع تكسوه الثلوج، ونشرت شرطة مقاطعة كلاكماس مقطع الفيديو وأرفقته مع تعليق يحث السائقين على ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في مثل هذه الأحوال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا ترصد لحظة وقوع حادث سير على طريق ثلجي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا ترصد لحظة وقوع حادث سير على طريق ثلجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).