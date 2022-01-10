الموقف الوبائي.. 1368 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

2022/01/10 | 16:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

سجل العراق، اليوم الاثنين، قفزة كبيرة بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 310 أشخاص للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 70402".

وسجل العراق أمس 734 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة.

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