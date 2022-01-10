العسومي يهنئ الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي

2022/01/10 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي،اليوم الاثنين، محمد الحلبوسي لإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي في دورته الخامسة خلال الانتخابات التي جرت امس الاحد.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته للحلبوسي بالنجاح في أداء مهامه، والمسؤولية الملقاة على عاتقه والعبور بالعراق من هذه المرحلة الهامة والحفاظ على تماسك الدولة العراقية.

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