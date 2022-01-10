2022/01/10 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

ظهرت المقالة العراق يسجل قفزة لكورونا..



1368 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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