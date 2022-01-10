مستشفيات بريطانيا تغص بمصابي كورونا والحكومة تستعين بالشركات الخاصة

2022/01/10 | 16:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … يسعى نظام الرعاية الصحية الوطني في بريطانيا والممول من القطاع العام الى الحصول على المساعدة من شركات الصحة الخاصة لتقديم العلاجات الحرجة مثل جراحة السرطان ، في الوقت الذي يستمر فيه متغير اوميكرون لفايروس كورونا في التفشي وسط نقص موظفي الرعاية الصحية .وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان […]

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