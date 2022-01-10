الموقف الوبائي: طفرة كبيرة لعدّاد إصابات كورونا اليومية في العراق

2022/01/10 | 16:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل طفرة بعدد إصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الثاني 2022)، إن "الكوادر الصحية سجلت 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 310 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 5 مصابين خلال المدة المذكورة".

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