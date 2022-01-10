الكاظمي يغرد بشأن رفع العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

2022/01/10 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد غرد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بشأن رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الكاظمي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في …

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