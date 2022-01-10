الدنمارك.. احتجاز مدير المخابرات العسكرية بقضية تسريب معلومات

2022/01/10 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت وسائل إعلام دنماركية، اليوم الاثنين، عن احتجاز مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن، بتهمة الضلوع بتسريب معلومات "سرية للغاية".واعتقلت السلطات في وقت سابق 4 موظفين حاليين وسابقين من أجهزة المخابرات الدنماركية في ديسمبر/ كانون الأول، بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية.وجرى إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ذلك لكنهم ما زالوا قيد التحقيق، بينما لم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز.

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