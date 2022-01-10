الفتلاوي: الملف الأمريكي أول ما سيناقشه البرلمان الجديد

2022/01/10 | 16:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص أكد عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، الاثنين، أن ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق، سيكون ضمن أولويات البرلمان الجديد.وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة/ المعلومة /، إن “الاطار التنسيقي عازم على خروج القوات الأمريكية من العراق، وسيكون أول ملف يتم النقاش به داخل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة القادمة”.وبين أن “أعضاء […]

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