2022/01/10 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق أربيل لكرة القدم، اليوم الاثنين، فوزاً على ضيفه نوروز بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الكرة الممتاز في اللقاء الذي جرى على ملعب دهوك.وسجل لأربيل، شيركو كريم في الدقيقة السادسة، وفي الدقيقة 12 سجل روا يوسف الهدف الثاني، وفي الدقيقة 27 سجل ياسين سامي هدف أربيل الثالث، وفي الدقيقة […]

ظهرت المقالة اربيل يتغلب على ضيفه نوروز بأربعة أهداف في منافسات دوري الكرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل يتغلب على ضيفه نوروز بأربعة أهداف في منافسات دوري الكرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل يتغلب على ضيفه نوروز بأربعة أهداف في منافسات دوري الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).