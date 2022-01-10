الصدر ممكن أن يدير حكومة العراق.. تصريح جريء من عضو بالإطار التنسيقي ينهي جدلية الـ(القح) - عاجل

2022/01/10 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

اقترح القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاثنين، شخصية جديدة لإدارة الحكومة المقبلة في خطوة للخلاص من جدلية الـ (قح) بين الاطراف الشيعية.وقال الهلالي لـ (بغداد اليوم) ان "العامل الدولي مؤثر في مسألة القرار السياسي بالعراق وهذا الأمر لاضير به باستشارة أصحاب الخبرة (في إشارة للعامل الخارجي).

واضاف ان "العراق لم ينتج طبقة سياسية ناضجة لإيصال الوطن إلى بر الأمان وبالتالي فإن المرحلة الحالية تتطلب اختيار شخصية مقبولة لإدارة الحكومة ويتم الخلاص من خلالها من التعابير التي تقول هذا المرشح صدي (قح) وهذا المرشح مالكي (قح) وهنا يمكن ان نذهب لشخصية مهمة وهو جعفر محمد باقر الصدر لتقود الحكومة بالفترة المقبلة".وتابع ان "جعفر الصدري هو ابن آل الصدر من جهة وممكن يكون مقبولا من التيار وهو بذات الوقت ابن السيد محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة وبالتالي فهو افضل شخصية ممكن ان تقود الحكومة للاربع سنوات المقبلة".

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