2022/01/10 | 16:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة السير بطيئة بشكل كبير، على سريع محمد القاسم من جسر ملعب الشعب إلى منطقة الزعفرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآن.. بغداد تخنقها الازدحامات المرورية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآن.. بغداد تخنقها الازدحامات المرورية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).