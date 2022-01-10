انتصاران وتعادل في ممتاز الكرة

2022/01/10 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انطلقت مباريات الجولة 20 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الاثنين باقامة ثلاث مباريات.وفي المباراة الأولى تغلب أربيل على نوروز باربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي احتضنه ملعب دهوك.وتناوب على تسجيل رباعية أربيل كل من شيركو كريم في الدقيقة 6 وروا يوسف في الدقيقة 12 وياسين سامية هدفين في الدقيقتين 27 […]

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