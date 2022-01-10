العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيراداً للفراولة التركية

2022/01/10 | 17:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بلغت عائدات تركيا من صادرات الفراولة خلال العام الماضي، 46 مليون و118 ألف دولار أمريكي، فيما حلّ العراق بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيرادا للفراولة التركية.

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ووفق معطيات اتحاد مصدري منطقة إيجة، غربي البلاد، نُشرت الاثنين (10 كانون الثاني 2022)، فإن "الفراولة التركية وصلت خلال العام المنصرم أسواق 43 بلدا حول العالم".

وأوضحت المعطيات أن "تركيا صدرت خلال عام 2020، 25 ألفا و600 طن من الفراولة، وجنت منها 25 مليون دولار".

وخلال 2021، زادت الكمية المُصدّرة 66 بالمئة مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى 42 ألفا و500 طن.

وجاءت روسيا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا للفراولة التركية بـ27 مليونا و810 آلاف دولار، تلتها رومانيا بـ8 ملايين و910 آلاف دولار والعراق ثالثا بـ5 ملايين و608 آلاف دولار.

"الأناضول"

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