الغانمي يوجه بمعاقبة عناصر من الشرطة اعتدوا بالضرب على مواطن

2022/01/10 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مجموعة من عناصر الشرطة اعتدوا بالضرب على مواطن في بغداد.

وأكد الغانمي خلال استقباله المواطن الذي تعرض للضرب انه استدعى جميع من قام بالاعتداء على المواطن ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإقامة مجلس تحقيقي بحقهم على أن ينجز خلال سبعة إيام لافتا الى ان ما حدث تصرف فردي من قبل العناصر المسيئة ولا يمت بصلة الى أخلاق وتعليمات المؤسسة الأمنية.

وجاءت تأكيدات الوزير بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر فيه مجموعة من الضباط والمنتسبين وهم يعتدون بالضرب على أحد المواطنين في بغداد.

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