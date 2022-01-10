شاهد بالفيديو.. بغداد.. طائرة مدنية حديثة للإسطول الجوي العراقي

2022/01/10 | 17:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tzfGnHJXEfw

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