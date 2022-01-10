2022/01/10 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ متغيرات سياسية عديدة شهدتها الجلسة الأولى للبرلمان، منها ظهور تكتل جديد تمكن من قيادة الجلسة وتجديد الولاية لرئيس البرلمان، في إشارة الى أنه سيتمكن من قيادة المرحلة المقبلة وتمرير الرئاسات المتبقية بشكل سلس دون مشاركة الإطار التنسيقي، كما يرى محللين سياسيين، الذين أشاروا أيضا إلى أن تجديد الولاية لرئيسي الوزراء والجمهورية أمر وارد […]

ظهرت المقالة المرحلة المقبلة..



هل سيتمكن “الفائزون الثلاثة” من فرض قرارهم؟ أولاً على ايرث نيوز.

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