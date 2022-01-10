2022/01/10 | 17:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر صندوق النقد الدولي الإثنين، من أنه يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد “لفترات من الاضطراب الاقتصادي” مع قيام البنك المركزي الأميركي برفع معدلات الفائدة الأساسية وتباطؤ النمو العالمي بسبب المتحورة أوميكرون.واعتبر صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن ينشر آخر توقعاته المعدلة في 25 يناير، أن الانتعاش العالمي في الوقت الحالي سيستمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد يحذر من “اضطرابات اقتصادية” بانتظار الاقتصادات الناشئة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد يحذر من “اضطرابات اقتصادية” بانتظار الاقتصادات الناشئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).