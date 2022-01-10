درون بمواجهة درون.. طائرة إسرائيلية

2022/01/10 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطور شركة إسرائيلية طائرات بدون طيار مسلحة خفيفة الوزن لمواجهة نظيراتها بدقة أثناء الطيران، مع تزايد المخاوف والتهديدات الأمنية سواء من إيران أو حزب الله في لبنان، بحسب ما افادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الاثنين.

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