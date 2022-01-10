أبرز نتائج اليوم في الدوري الممتاز

2022/01/10 | 17:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حقق فريق أربيل، اليوم الاثنين، الفوز على فريق نوروز، فيما تعادل فريق الصناعة مع نفط الوسط، وانتصر نفط ميسان على نفط البصرة في إطار مباريات الدوري الممتاز.وتغلب فريق أربيل على فريق نوروز بأربعة لهدفين، وبدأ التسجيل في الدقيقة 7 من عمر المباراة عن طريق اللاعب شيركو كريم، فيما سجل روا يوسف الهدف الثاني […]

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