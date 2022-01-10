فرض طوق أمني على مناطق صحراوية بالانبار

2022/01/10 | 17:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الاثنين، بفرض طوق على مناطق صحراوية بالانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القوات الامنية فرضت طوقا امنيا على مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار”.وأضاف، أن “الاجراء يأتي على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من عناصر داعش داخل انفاق سرية في المناطق المستهدفة “.وأشار الى أن […]

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