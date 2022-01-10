2022/01/10 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسفير اكثر من 160 اجنبيا خالفوا شروط الاقامة في بغداد يتبع…

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