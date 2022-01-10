القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في بغداد

2022/01/10 | 17:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط بحوزته مجموعة من "سيم كارت" كان يستخدمها في عملية النصب والاحتيال.

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