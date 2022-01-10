الأعرجي يبحث مع السفير الأميركي الأوضاع الأمنية على مخيم الهول

2022/01/10 | 17:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، الأوضاع السياسية والأمنية على، فضلا عن ملف مخيم الهول الحدودي.

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وذكر المكتب الإعلامي لمستشارية الامني القومي، في بيان، تلقاه "ناس" (10 كانون الثاني 2022)، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر".

واضاف البيان انه "في بداية اللقاء، قدم السفير الأمريكي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه، معربا عن أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت".

وأكد السفير الأمريكي على "أهمية الشراكة مع العراق، مشيرا إلى أن بلاده تأمل بتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الطاقة والصحة والتعليم".

واشار البيان الى ان الأعرجي بحث مع السفير الأمريكي "الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولى، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".

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