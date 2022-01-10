كازاخستان.. كوة في الجدار العازل الروسي

2022/01/10 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الظاهر قد تكون موسكو والحكومة الكازاخية قد نجحا في إعادة فرض الاستقرار، لكن ليس كليا، فما حصل في كازاخستان لن تتوقف ارتداداته الداخلية والخارجية (دول الجوار) بسهولة، لكن الأخطر بالنسبة لموسكو أن كازاخستان قد وقعت بالمحظور، وكل محاولاتها إبعاد كابوس الثورة الملونة عن فضائها الإسلامي في الجنوب فشلت.

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