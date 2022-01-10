مناقشات حكومية لتطوير النظام الالكتروني الخاص بالتقديم على قروض الإسكان

2022/01/10 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تطوير النظام الالكتروني الخاص بالتقديم على قروض الإسكان.وذكر بيان للامانة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “عقدت دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعا فنيا مع ممثلي قسم تكنلوجيا المعلومات في صندوق الاسكان العراقي لمناقشة تطوير النظام الالكتروني الخاص بالتقديم على قروض الاسكان”.وقال […]

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