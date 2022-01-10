اقتصادي: البرلمان الجديد قد يخفض سعر الدولار ولكنه سيصطدم بصندوق النقد

2022/01/10 | 17:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رجح الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، الثلاثاء، قيام الحكومة المقبلة بتخفيض سعر صرف الدولار وإعادة سعره كما السابق.وقال المحسن في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “ارتفاع سعر صرف الدولار اثر بشكل كبير على الظروف المعيشية للمواطنين وسبب ركوداً اقتصادياً”.وأضاف، أن “مجلس النواب المقبل سيحاول تخفيض سعر صرف الدولار ولن يوافق على الموازنة المقترحة […]

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