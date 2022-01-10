محمد بن زايد يتصل بـ

2022/01/10 | 17:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في غضون موجة احتجاجات عنيفة شهدتها كازاخستان.

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