البابا: اللقاحات تمثل الحل المنطقي للوقاية من كورونا

2022/01/10 | 17:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، أن اللقاحات تمثل بالإضافة إلى العلاجات التي يتم تطويرها، الحل الأكثر منطقية للوقاية من كورونا.وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المتعمد لدى الكرسي الرسولي لتبادل التهاني بحلول العام الجديد قال البابا: "إنّا نرى في هذه الأيام كيف أن مكافحة الجائحة ما زالت تقتضي جهدا كبيرا من الجميع، وما زلنا نتوقع أن يكون العام الجديد مليئا بالتحديات".وأضاف: "ما زال فيروس كورونا يخلق العزلة الاجتماعية ويحصد الضحايا، لذلك من المهم أن تستمر الجهود المبذولة لتلقيح السكان بأكبر قدر ممكن".وتابع أن "ذلك يتطلب التزاما متعددا على المستوى الشخصي والسياسي وكلّ المجتمع الدولي، وثمة حاجة أيضا إلى التزام شامل من قبل المجتمع الدولي، حتى يتمكن كلّ سكان العالم من الحصول بصورة متساوية على الرعاية الطبية الأساسية وعلى اللقاحات"، وفق ما جاء على موقع الفاتيكان.وتابع: "العناية الطبية التزام أخلاقي.للأسف، أصبحنا نعيش في عالم من التناقضات الأيديولوجية القوية، غالبا ما نسمح لأنفسنا بأن نكون مشروطين بأيديولوجية اللحظة التي غالبا ما تكون مبنية على معلومات لا أساس لها أو حقائق موثقة بشكل سيئ".وأشار إلى أن "أي تأكيد أيديولوجي يقطع روابط العقل البشري بالواقع الموضوعي للأشياء والوباء بخلاف ذلك، يفرض علينا نوعا من علاج للواقع يتطلب منا النظر إلى المشكلة في وجهها واعتماد الحلول المناسبة لحلها".وبحسب البابا، "اللقاحات ليست أدوات سحرية للشفاء لكنها تمثل بالتأكيد، بالإضافة إلى العلاجات التي يتم تطويرها، الحل الأكثر منطقية للوقاية من المرض".

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