الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد في بغداد

2022/01/10 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده, أن الجولة الجديدة من المفاوضات مع السعودية هو أمر قائم على جدول الأعمال.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن زاده قوله, إن الجولة المقبلة من المحادثات بين البلدين ستعقد في العاصمة بغداد, مضيفا أن بلاده تحاول مواصلة المحادثات مع السعودية رغم الملفات الخلافية بين طهران والرياض.

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