مستشار الأمن القومي يستقبل السفير الأمريكي في بغداد

2022/01/10 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه ،اليوم الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد، السيد ماثيو تولر.

وقدم السفير الأمريكي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه، معربا عن أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت.

وأكد السفير الأمريكي على أهمية الشراكة مع العراق، مشيرا إلى أن بلاده تأمل بتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الطاقة والصحة والتعليم.

كما بحث الأعرجي مع السفير الأمريكي، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولى، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي.

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