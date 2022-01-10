2022/01/10 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ،اليوم الاثنين، قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر، بالخطوة المهمة في تكريس الدبلوماسية.

وأشار في تغريدة على تويتر إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو نتائج الدبلوماسية العراقية المتجه نحو خدمة مصالح العراق وان الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها.

قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن.الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 10, 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر يكرس الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر يكرس الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).