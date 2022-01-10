القوة الجوية يستعيد أحمد إبراهيم قبل الكلاسيكو

2022/01/10 | 17:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استعاد فريق القوة الجوية مدافعه أحمد إبراهيم، قبل مواجهة الزوراء في قمة منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “بالنظرِ لاستئنافِ قرار لجنة الانضباطِ في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم من قبل اللاعب (أحمد إبراهيم)، وبعد اطلاع لجنةِ الاستئناف على الأولياتِ لاحظت عدمَ تحديد […]

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