أدلة قضائية تدين.. الإطار التنسيقي يكشف مستجداً جديداً بشأن جلسة برلمان أمس

2022/01/10 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن مستجداً جديداً بشأن جلسة برلمان أمس.

وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الإطار التنسيقي قدم طعناً الى المحكمة الاتحادية بخصوص عدم قانونية الجلسة الأولى وإعادتها وكل ما جرى بعد اعلان الكتلة الاكبر ورفع الجلسة لغرض المداولة".

وأضاف انه "تم تقديم العديد من الادلة من قبل بعض النواب الى الهيئة القضائية بمفوضية الانتخابات بشأن بعض الملفات المتعلقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مشيرا الى ان "بانتظار القرار وسيكون محترم بهذا الشأن".

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