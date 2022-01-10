2022/01/10 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهما (1580) حبة مخدرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بقضايا حيازة المخدرات في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بقضايا حيازة المخدرات في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).