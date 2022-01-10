تفجير ’مسيطر عليه’ لمخلفات حربية شمالي بغداد

2022/01/10 | 18:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مصدر أمني، الاثنين، طبيعة الانفجار الذي سُمع دويّه شمالي العاصمة بغداد.

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وذكر المصدر لـ "ناس" (10 كانون الثاني 2022)، ان "دوي الانفجار الذي سمع ضمن مناطق شمالي بغداد عبارة عن تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية ضمن منطقة المقالع في التاجي".

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