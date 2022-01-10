نجيب ميقاتي من مصر لشباب لبنان: الانتخابات فرصة.. والهجرة ليست حلا

2022/01/10 | 18:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل في بلاده بأنها "ستشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في إنقاذ لبنان".

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