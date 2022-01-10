الصينيون يعثرون على ماء في عينات تربة القمر

2022/01/10 | 18:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..يرى العلماء أن الماء ظهر على الأرجح في تربة القمر بسبب تأثير الرياح الشمسية .اكتشف العلماء الصينيون الماء في عينات التربة القمرية التي نقلها إلى الأرض في ديسمبر 2020 مسبار Chang’e-5.أعلنت ذلك وكالة “شينخوا” الصينية السبت 8 يناير نقلا عن نتائج دراسة نشرت في مجلة Science Advances العلمية.وجاء في […]

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