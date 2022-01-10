قفزة لمؤشر الإصابات بالجائحة في العراق

2022/01/10 | 18:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 2.09 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 1300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 10 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 1368 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 300 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.5%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 7 آلاف شخص، بينهم 59 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24212 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 8.70 مليون شخص.

وسبق أن حذرت وزارة الصحة من أزمة وبائية جديدة في البلاد إثر تسجيل إصابات بالمتحور "أوميكرون".

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