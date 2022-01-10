2022/01/10 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القبض على 4 عناصر إرهابية في السليمانية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 18:02

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