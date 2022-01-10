2022/01/10 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 عناصر إرهابية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القبض على 4 عناصر إرهابية في السليمانية » وكالة الأنباء العراقية
أمن
اليوم, 18:02
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 عناصر إرهابية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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