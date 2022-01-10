موافقة من وزارة النفط تبشر بحل أزمة الطاقة في غرب الانبار

2022/01/10 | 18:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، الاثنين، موافقة وزارة النفط على تزويد محطة عكاز الغازية بالوقود لحل ازمة الطاقة في المناطق الغربية .وقال الطرموز في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “وزارة النفط وافقت على تزويد محطة عكاز الغازية لتوليد الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بطاقة تقدر بـ” 250 ميكا واط”.وأضاف، […]

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