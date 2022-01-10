الإفراج عن الناشط المدني عمار الحلفي بعد اسقاط الدعاوى

2022/01/10 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرةأفرجت السلطات الحكومية، اليوم الاثنين، عن الناشط المدني عمار الحلفي بعد اسقاط الدعاوى الكيدية ضده من بينها قضية مطعم زرزور.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، المحكمة أفرجت عن الناشط المدني عمار الحلفي.

وأضاف انه، تم اسقاط جميع الدعاوى الكيدية ضده من بينها قضية مطعم زرزور.

وكانت السلطات الحكومية اعتقلت، في 19 كانون الأول الماضي، الناشط عمار الحلفي في محافظة البصرة.

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