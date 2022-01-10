قطار الشرطة يواصل صدارته لدوري الممتاز بفوزه على النجف

2022/01/10 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصل نادي الشرطة سطوته و صدارته بدوري الكرة الممتاز عندما فاز اليوم الاثنين على النجف بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر في المرحلة الاولى في المباراة التي احتضنها استاد الشعب.انتهى الشوط الاول سلبيا و في الشوط الثاني سجل علي يوسف هدف الفوز بالدقيقة 55 و حافظ على نظافة شباكه لنهاية المباراة ليخرج فائزا و يضيف ثلاث نقاط مهمة.بهذا الفوز انفرد الشرطة بالصدارة برصيد 50 نقطة بفرق 17 نقطة عن أقرب منافسيه فيما تجمد رصيد غزلان البادية رصيدهم عند النقطة 28 بالمركز السادس.و في ملعب دهوك حقق نادي أربيل فوزه الرابع تواليا بفوزه على نوروز بأربعة أهداف لهدفين و هذا هو الفوز الرابع تواليا للقلعة الصفراء بعد إشراف المدرب السوريين نزار محروس مهمة تدريب الفريق.و تقاسم نفط الوسط نقاط مباراته مع الصناعة بالتعادل السلبي في المباراة التي جرت على ملعب الصناعة.و من مدينة العمارة استطاع نفط ميسان الفوز على نفط البصرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد و بذلك تستمر صحوة الميسانيون مع مدربهم الجديد اسعد عبد الرزاق.و غدا تستكمل مباريات الجولة الثامنة عشر بإقامة خمس مباريات أبرزها و اهمها الكلاسيكو المعتاد بين الزوراء و الجوية على ملعب الشعب الدولي.

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