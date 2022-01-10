الإطاحة بأربعة إرهابيين في السليمانية

2022/01/10 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

استطاعت استخبارات وأمن محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، من القاء القبض على اربعة عناصر إرهابية.

وقال بيان لاستخبارات وامن السليمانية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية تمكنت من القبض على اربعة عناصر إرهابية في محافظة السليمانية".

واضاف البيان، ان "الارهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية من محاكم مختصة مختلفة وفق المادة(٤) من قانون مكافحة الإرهاب".

واسار الى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهة الطلب".

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