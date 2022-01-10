خطة حكومية لتوفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين

2022/01/10 | 18:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القطاع الخاص الزراعي يعد الاوسع.

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