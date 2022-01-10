وزير الداخلية يعلن فتح التقديم لنقل حملة الشهادات العليا الى الملاك المدني

2022/01/10 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم لحملة الشهادات العليا لنقل اصحاب الشهادات العليا من الملاك العسكري الى المدني.وقال الغانمي، في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، ان “أي طلب أو شكوى تصل إلينا تكون محط اهتمامٍ كبيرٍ لدينا، ونسعى لحلها، ومن بين هذه الطلبات إنصاف حملة الشهادات الذين لم يتمكنوا […]

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